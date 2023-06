Após boatos de traição, Bruna Biancardi revela desejo de grávida: 'Vontade'

Grávida de Neymar, Bruna Biancardi revela desejo da gravidez após boatos envolvendo o jogador

A namorada de Neymar Jr., Bruna Biancardi, fez uma publicação neste domingo, 18, em seus stories após sair os boatos de que ele teria saído com uma influenciadora um dia antes do Dia dos Namorados. Grávida do jogador, ela revelou que está tendo desejos em sua primeira gestação.

Sem se pronunciar sobre as acusações da influenciadora, Fernanda Campos, a mãe do segundo filho do atleta mostrou que participou de um evento e que acabou pedindo uma "besterinha" para comer no local.

"Tive vontade de pastel de feira e hoje as meninas levaram pra mim! Obrigada!", agradeceu ela pelo carinho recebido no local.

Neste domingo, 18, a colunista Fábia Oliveira noticiou que a blogueira Fernanda Campos alega ter ficado com Neymar um dia antes do Dia dos Namorados. Segundo ela, ela não sabia do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

Influenciadora diz ter ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorado, segundo colunista

O jogador Neymar Jr. está sendo acusado de ter ficado com uma influenciadora na véspera do Dia dos Namorados. As informações foram dadas pela colunista Fábia Oliveira, que recebeu da blogueira, Fernanda Campos, alguns prints de mensagens trocadas com o atleta e um suposto vídeo dele.

Segundo noticiado pela jornalista, a jovem afirma ter encontrado o craque um dia antes da data romântica. Namorando com Bruna Biancardi, ele teria trocado mensagens com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo a influenciadora, ele estava abalado com a atual.

Essa afirmação realmente é verdadeira, eles estavam separados no período e reataram em janeiro deste ano, quando Bruna Biancardi anunciou que está grávida. Contudo, a moça diz ter trocado WhatsApp com ele e até feito chamada de vídeo agora, em junho, quando ele retornou ao Brasil e teria convidado a influenciadora para um encontro em um apartamento luxuoso, em São Paulo.

Ainda conforme informações de Fábia Oliveira, a jovem não sabia do relacionamento de Neymar, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele. Fernanda comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados.