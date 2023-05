Reatou? Após boatos, ex de Rafael Cardoso compartilha texto sugestivo: "Detalhes"

Mariana Bridi compartilha texto sobre como quer ser amada após boatos de reconciliação com Rafael Cardoso

A influenciadora Mariana Bridi compartilhou um texto que pode ser uma possível indireta para o ex-marido Rafael Cardoso. A mensagem vem após boatos de que os dois estariam ensaiando uma reconciliação e dormindo juntos todas as noites.

O texto de Victor Fernandes faz uma reflexão sobre relacionamentos."Detalhes me fazem ir. Detalhes me fazem ficar. Detalhes sempre importam demais".

O conteúdo segue falando sobre como conquistar um bom relacionamento: "Eu me apaixono e vai virando amor. Amor nasce na rotina, sabe? Porque o amor é todos os dias, entende? Amor é conquista diária. É fazer se apaixonar de novo, de novo e de novo. Amo ver esforço, dedicação, interesse. Amo. Amo quem faz eu me sentir em casa e desperta em mim sentimentos bons, e eles se tornam maiores que ontem e menores do que amanhã. Mas eu também desapaixono. Desapaixono quando vejo descaso, desatenção, 'tanto faz'".

Recentemente, Rafael Cardoso terminou o namoro, de menos de dois meses, com Vivian Linhares. Já o fim do casamento de 13 anos com a filha da jornalista Sônia Bridi ocorreu em dezembro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois voltaram a se relacionar e se encontram no condomínio onde Mari mora com os filhos com muita frequência. Vem aí um retorno?

Veja foto:

QUEM É MARI BRIDI?

Ela é filha da jornalista Sônia Bridi (59) e do produtor de TV Edson Spinello. Ela tem dois irmãos: Pedro Zero, fruto do relacionamento de sua mãe e do produtor Paulo Zero, e a pequena Lunna, filha de Spinello e da atriz Hedla Lopes.

Atualmente, ela se dedica ao trabalho como influenciadora digital, mas já fez grandes novelas. Na Globo, a atriz atuou em Malhação no ano de 2004, e interpretou a namorada de um dos personagens mais memoráveis da trama, o Cabeção (Sérgio Hondjakoff).