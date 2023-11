Após boatos de crise, Giovanna Ewbank posta foto com Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank posta foto com Bruno Gagliasso após boatos de que estariam com o casamento em crise

A apresentadora Giovanna Ewbank postou um novo clique apaixonado com Bruno Gagliasso. Neste domingo, 12, o casal apareceu grudadinho aproveitando o dia de sol após boatos de que estariam com o casamento em crise.

Depois de publicar um vídeo desmentindo a suposta traição e até separação deles, a loira esbanjou beleza ao lado do pai de seus três filhos. Sem maquiagem e com um pano na cabeça, Giovanna Ewbank impactou com seus olhos, assim como o ator.

"Lov u", escreveu a famosa em inglês sobre amar o seu eleito. Nos comentários, os internautas admiraram os pombinhos. "Gente, a beleza desse casal não tem explicação não", disseram. "O casal mais lindo na internet, não tem jeito", falaram outros.

Nos últimos dias, a apresentadora se pronunciou após os boatos. "Três coisas me chamaram atenção. A primeira, que a matéria começa dizendo que o meu casamento tá na corda bamba, porque o Bruno teria me traído recentemente. O que para o jornalista e para a sociedade é normalizado, e ele joga isso sem responsabilidade de apuração. Se a mentira fosse que eu tivesse traído o Bruno, isso seria a chamada e eu estaria sendo chamada de v*gunda pra baixo. Porque a traição do homem é legitimizada e incentivada. Mas a mulher não pode ter discurso de traição. Está aí o feminicídio pra comprovar", afirmou.

A união de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank estão juntos há cerca de 14 anos. Os dois começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2010. Em 2012, eles passaram por uma crise no relacionamento e se separaram, mas reataram poucos meses depois.

Hoje em dia, eles são pais de três crianças: Titi, Bless e Zyan.