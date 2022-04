Após BBB 22, Douglas Silva reencontra Regina Casé: "Você vai ter sempre esse colo"

Nas redes sociais, Regina Casé mostrou o reencontro com Douglas Silva e deixou uma bela mensagem para o ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 21h13

Regina Casé(68) reencontrou Douglas Silva(33) nesta sexta-feira, 29.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece com o finalista do BBB 22 no colo, e afirmou que para ela o ator é "o verdadeiro campeão" do reality.

"Olha quem voltou pros meus braços!!!! @douglassilva pra mim o verdadeiro campeão! O que abraçou mais, riu mais, dançou mais, cuidou mais, amou mais! Pra mim isso que importa! Esse é o jogo que vale na vida!", afirmou ela.

Regina seguiu elogiando Douglas e disse que o colo dela sempre estará disponível para ele. "Vencedor é quem se importa com os que estão em volta! Vitorioso é quem tem coração bom e sabe que não dá pra ser feliz sozinho!!! Voa meu amor, você sabe que vai ter sempre esse colo aqui!", finalizou.

Nos comentários da publicação, o ator se declarou para a mãe do coração. "Colo de mãe. Te amo!!", escreveu o ex-BBB.

Vale lembrar que o BBB 22 chegou ao fim na última terça-feira, 26. Arthur Aguiar (33), Paulo André (23) e DG foram os três finalistas. O marido de Maíra Cardi (38) foi o grande campeão da edição. O atleta olímpico foi o segundo colocado e o ator o terceiro.

Confira a publicação de Regina Casé: