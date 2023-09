Após bariátrica, Jojo Todynho fala sobre engravidar: 'Não quero agora'

Em uma sequência de stories, Jojo Todynho explicou que usa um implante anticoncepcional como método contraceptivo

Jojo Todynho nunca escondeu de ninguém que tem o sonho de ser mãe. Inclusive, recentemente a cantora passou por uma cirurgia bariátrica, revelando que fez o procedimento para poder engravidar - porém não vai ser por agora.

Nesta terça-feira, 19, em uma série de stories, ela revelou que está "chipada", ou seja, com um implante anticoncepcional. Mais cedo, ela também usou as redes sociais para contar que começou a sentir enjoos após a cirurgia bariátrica.

Logo, fãs começaram a especular se Jojo estaria grávida, ao que ela logo negou: "Eu não estou grávida. Estou 'chipada'. Como postei falando que estava passando mal, a galera já falou que vem bebê aí", falou a voz de ‘Que tiro foi esse’, "Estou fora. Não quero filho agora, não", completou.

Pouco tempo depois de passar pelo procedimento, a estrela contou em seu Instagram que sua grande motivação foi o desejo de ter uma gravidez saudável no futuro: "Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco", disse ela.

Operada, Jojo Todynho passa mal ao comer alimento

Após mais de um mês de ter passado pela cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho está voltando a comer os alimentos aos poucos e está tendo algumas reações. Nesta terça-feira, 19, a funkeira gravou passando mal em um banheiro.

"A vida de uma bariátrica não é fácil, muita luta, mesmo assim, eu to assim ultimamente, mas, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida", declarou. Sentindo-se melhor, Jojo fez outros vídeos e explicou o que acredita que a fez passar mal.

"Gente, então eu to achando que isso é por causa do ovo, toda vez que eu como, eu tenho essa sensação, eu to arrasada, vocês sabem que minha comida favorita é arroz, feijão, ovo e batata frita, mas eu acho que é o ovo mexido, algo mais específico", comentou.