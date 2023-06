Após audiência decisiva, mãe se declara às gêmeas de Gugu Liberato: "Guerreiras"

Mãe se declara às gêmeas em publicação; ela também posou ao lado de sua equipe jurídica

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam di Matteo apareceu nesta sexta-feira, 23, ao lado de sua equipe jurídica e das filhas gêmeas, Sofia e Marina Liberato. Ela publicou um clique raro em seu perfil nas redes sociais.

Na foto, todos surgem reunidos após mais uma rodada de audiências. Ela pede na Justiça o reconhecimento de uma suposta união estável com o apresentador. A publicação acontece também após o vazamento de uma carta publicada pela médica.

"Para mim é motivo de grande alegria e tranquilidade ter pessoas tão incríveis na minha vida. Minhas filhas se mostram como se transformaram em grandes mulheres: guerreiras, felizes, generosas e acima de tudo, tementes a Deus", disse ela.

Depois, ela ainda agradeceu nominalmente aos advogados. "Dr Nelson e Dr Daniel posso com firmeza dizer que não são somente meus advogados como também amigos para toda a vida. Só tenho motivos para agradecer a Deus por tudo isso", disse Rose Miriam di Matteo.

Veja:

Carta vazada deixou fãs perplexos nas redes sociais

Ontem, Nelson Willians assinou uma nota na qual reconhece o vazamento de uma carta escrita à mão por sua cliente. Na carta, Rose fala de supostos encontros de Gugu com homens e que iria 'curá-lo' com 'oração e jejum'. Em sua nota oficial, o advogado contextualizou o cenário em que a carta foi escrita e ainda deu mais detalhes sobre a época que Rose e Gugu viviam.

"O advogado Nelson Wilians não comenta o processo que tramita em segredo de justiça, no entanto, repudia o vazamento de um documento dos autos fora do contexto. Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos."