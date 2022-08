Após assumirem romance, Rafa Kalimann e José Loreto deixam restaurante de mãos dadas

Após chegarem juntos para show de Caetano Veloso, Rafa Kalimann e José Loreto são flagrados saindo de restaurante no Rio de mãos dadas

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 08h29 - Atualizado às 09h01

Parece que o romance da influenciadora Rafa Kalimann (29) com o ator José Loreto (38) está a todo vapor! Os dois assumiram o affair na noite de domingo, 07, ao chegarem juntos no show de 80 anos do cantor Caetano Veloso.

Depois de terem admitido publicamente o namoro no tapete vermelho do evento em comemoração ao aniversário do grande nome da MPB, que reuniu famosos no Rio de Janeiro, os dois foram curtir o resto da noite em um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital carioca, na companhia de amigos. Na saída do local, o novo casal foi clicado juntos.

Rafa e Loreto assumiram a relação em conversa com o site Gshow. "A generosidade dele é o que mais me encantou", disse ela. "Estamos juntos. Tudo me encanta nela", se derreteu Loreto.

Os rumores de affair começaram após os dois terem sido vistos juntos em praia na Barra da Tijuca e a influencer ter sido flagrada em chamada de vídeo com o ator de Pantanal.

Vale lembrar que Rafa fez sua estreia como atriz recentemente, na série do Globoplay, Rensga Hits!, que traz Alice Wegmann (26) como a protagonista, a cantora sertaneja Raíssa Medeiros, inspirada na cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Rafa Kalimann e José Loreto juntos de mãos dadas em estabelecimento no Rio:

Fotos: Victor Chapetta/Agnews

José Loreto aumenta rumores de affair ao falar bordão de Rafa Kalimann em 'Pantanal'

Os fãs que shippam José Loreto e Rafa Kalimann se animaram com cena do famoso no remake no capítulo exibido na terça-feira, 02. Na cena, Zaquieu (Silvero Pereira) servia comida para os peões na fazenda."Coisa boa é comer com fome e correr com medo", disse Alcides (Juliano Cazarré). O peão Tadeu, personagem de José, então, soltou o famoso bordão de Rafa do BBB 20: "Aleluia, arrepiei!".

