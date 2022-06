Após anunciar pausa na carreira, Arthur Aguiar atualiza fãs sobre quadro de saúde: ''Não foi fácil''

Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar volta a falar sobre cirurgia de urgência após cancelar turnê de última hora

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 12h20

O ator Arthur Aguiar (33) voltou a usar suas redes sociais para detalhar seu quadro de saúde.

O marido de Maíra Cardi anunciou uma pausa na carreira recentemente e revelou que precisará passar por uma cirurgia de urgência para tratar hérnia inguinal.

Nos Stories de seu Instagram, no último sábado, 04, o ex-Rebelde tranquilizou os fãs dizendo que está bem após ter cancelado turnê de última hora.

"Tá tudo bem comigo, não se preocupem. Essa cirurgia que vou ter que fazer não é uma cirurgia de emergência. Calma, não é assim. Ela sim, é uma cirurgia de urgência, preciso fazer o mais rápido possível. Realmente não dá pra eu fazer exercício físico, não dá pra eu cantar [...] Meu médico entendeu que eu precisava parar e fazer essa cirurgia agora. Não dava para deixar para depois", disse ele.

O vencedor do BBB 22 contou que já tinha o problema antes mesmo do confinamento, mas que agora não pode mais postergar o procedimento cirúrgico. "Eu já tinha esse problema antes, bem antes de entrar no Big Brother. Eu optei por entrar no BBB e agora, conforme os ensaios e tudo mais, acabou que piorou tudo e aí meu médico falou: 'Cara, não dá para adiar'".

Ao finalizar, Arthur Aguiar explicou o sumiço nas redes sociais e confessou que não estava bem: "Precisei desses dias para absorver tudo isso, não foi fácil, não fiquei bem, não estou cem por cento bem, mas agora estou mais em paz, fiz minhas orações. Entendi que, de fato, Deus tem uns planos muito maiores que os meus e que tudo acontece na hora certa."

Arthur Aguiar e Maíra Cardi vão à festa de Douglas Silva no Rio

Terceiro colocado no BBB 22, Douglas Silva (33) fez um festão na Zona Oeste do Rio de Janeiro na noite de sábado, 04, e Arthur Aguiar, Maíra Cardi, Paulo André (23), Pedro Scooby (33), Regina Casé (68), entre outros famosos marcaram presença no evento, batizado de DG Forever. O que chamou atenção da web foi que os ex-brothers não posaram juntos para fotos, depois da amizade entre P.A, Scooby e Arthur ter dado uma esfriada.

Confira a publicação de Arthur Aguiar sobre cirurgia: