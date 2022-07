Após anunciar o divórcio, Franciele Grossi revela planos para o futuro e admite ainda não ter contado para o filho sobre a separação

Franciele conversa com a CARAS Digital sobre o divórcio com Diego Grossi, com quem estava casada há 9 anos, e conta como está se sentindo

Isabela Thurmann Publicado em 20/07/2022, às 21h41

Nesta quarta-feira, 20, Franciele (32) e Diego Grossi (39) usaram as redes sociais para anunciar que, após nove anos de relacionamento, estão se divorciando. O casal, que são pais de Enrico (1), estão juntos desde quando se conheceram no BBB 14.

Em conversa com a CARAS Digital, a famosa deu detalhes sobre a separação e contou como espera que sua vida seja daqui para frente.

“Vou buscar focar em mim e no meu filho, me organizar e correr atrás do nosso futuro”, afirmou. “Investir nos meus sonhos e buscar alguma atividade para minimizar o máximo possível toda a tensão desse momento para não afetar o nosso Enrico”, refletiu Fran.

Inclusive, o pequeno, que vai completar 2 aninhos em setembro, ainda não sabe sobre o término dos pais. “A gente ainda não conversou com ele. Ele ainda é muito pequeno, então, vamos falar mais para frente. Tentar ser o mais claro e com todo carinho e cuidado que ele merece" revelou a musa.

“Atualmente, a gente já não estava se entendendo mais… Já estávamos começando a dormir em camas separados, então, acho que ele só vai sentir mais quando começar a entender. Neste primeiro momento, eu acho que vai ser difícil, sim, assim como está sendo difícil para mim, mas, ao longo prazo, eu acredito que vai ser a melhor decisão”, garantiu.

“Eu acredito que ele ainda não percebeu nada diferente. Porque o Diego não fez nada de diferente do normal do nosso cotidiano. O Diego já tem costume de sair à noite para o moto clube, de viajar também, então, eu acredito que ele ainda não percebeu nada. Além de a gente ter decidido ontem realmente se separar e cada um seguir o seu caminho. É tudo muito recente”, contou ao ser questionada se Enrico já havia percebido o que estava acontecendo.

Franciele afirmou que vai ter a guarda do herdeiro e que isso já foi conversado com o ex. “Com certeza, a guarda dele vai ficar comigo. O Enrico é muito apegado a mim, então, se ele fosse ficar com Diego, acho que aí sim sentiria muito. Já conversamos sobre isso, e, a gente se separando, vamos ver uma forma do Diego ser sempre presente. Eu não quero que o Enrico sinta a distância do pai, então, sempre que eu puder, vou estar intermediando esse contato.”, prometeu.

Grossi também contou que a decisão de colocar um ponto final na relação partiu dela. “Nós já vínhamos conversando sobre. Tentamos por diversas vezes nos acertar e achávamos que era só uma crise, mas realmente não conseguimos nos resolver e, neste, momento achamos melhor terminar amigavelmente pelo bem do nosso filho”, disse a influenciadora digital.

A relação de Franciele e Diego Grossi começou durante o confinamento no BBB 14

Durante a conversa, ela não deixou de falar sobre eles terem sido um casal que nasceu em um reality show. Fran acha que eles eram julgados por este fato. “Atualmente, eu acho que as pessoas mudaram muito a visão delas de como é e de como era em 2014. Hoje elas até conseguem entender melhor um relacionamento de reality, mas antigamente as pessoas nem acreditavam que um relacionamento era possível, achavam que era marketing. E não tem nem como viver nove anos de marketing. A gente realmente viveu intensamente todos esses anos”, pontuou. “Como eu já falei outras vezes, na soma final, o saldo é positivo. O Enrico é tudo o que a gente sonhou, independentemente de a gente continuar o nosso relacionamento ou não”, falou a mãe-coruja.

Porém, para ela, as críticas/julgamentos nunca foram um problema. “Já foi um problema, no passado, as pessoas se meterem muito e acharem até coisas sobre o meu relacionamento, disseram muitas coisas que não são verdade. Todo relacionamento tem altos e baixos, tem brigas e superações, e eu acho que a gente viveu muito bem durante anos, amadurecemos muito e vamos levar tudo isso como ensinamento. Não sinto nenhum rancor e nem nada. Eu só fico triste porque tudo ainda é muito recente e a gente ainda tem um carinho pelo outro, mas vai ficar tudo bem”, garantiu ao final.

