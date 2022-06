Após alta hospitalar, Rodrigo Mussi curte primeira festa na companhia de famosos

Rodrigo Mussi curtiu, ao lado de famosos, sua primeira festa após o acidente que sofreu no fim de março

Na noite da última sexta-feira, 24, Rodrigo Mussi (36) apareceu curtindo sua primeira festa após sofrer um grave acidente no fim de março.

O ex-BBB embarcou para Parintins, no Amazonas para participar do Festival Folclórico de Parintins, para acompanhar a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, diretamente do Bumbódromo.

É claro que ele fez questão de registrar em suas redes sociais cada momento que viveu por lá, registrando inclusive suas companhias famosas, entre elas Gabi Martins (25), Natália Deodato (22), David Brazil (52) e Deborah Secco (42).

"Que energia. Estou impressionado com tudo que estou vivendo aqui. Obrigada Manaus. Gratidão pela oportunidade de poder viver esta emoção! Amazônia é revigorante!", escreveu ele, agradecendo pela oportunidade de ver uma das festas mais tradicionais do Brasil de pertinho.

Rodrigo Mussi participa do Mais Você

Recentemente, Rodrigo participou do café da manhã com Ana Maria Braga (73) no programa Mais Você, onde falou de sua recuperação após sofrer um grave acidente de carro no fim de março e ficar qause um mês internado.

Durante o baate-papo, ele relembrou um sonho marcante que teve quando estava em coma no hospital, onde se encontrou com Deus: "Na verdade eu falei para Deus que eu tinha tudo. As pessoas falaram que eu acordei falando do coma que eu tinha tudo, fama, amigos, um monte de coisa, mas eu não estava feliz. E aí Deus foi direto e falou: 'é que falta o amor. Você não experimentou do verdadeiro amor na sua vida'. E aquilo, dizem no hospital, que eu chorava muito contando esse sonho. E foi muito forte", contou ele.

Confira alguns cliques de Rodrigo Mussi curtindo o Festival de Parintins ao falo de inúmeros famosos:

