Após alta, ex-BBB Rodrigo Mussi inicia fisioterapia: "Está mais animado"

A família de Rodrigo Mussi contou que ela "deu um tapa na barba" e "pediu perfume"

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 19h40

Após receber alta hospitalar, Rodrigo Mussi(36) inciou a fisioterapia nesta sexta-feira, 29.

Em seu perfil no Instagram, a família divulgou um novo comunicado para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde do ex-BBB, que sofreu um acidente de carro no dia 31 de março.

Na publicação, eles informaram que Rodrigo está mais animado e até 'deu um tapa na barba'. "Boletim médico - Hoje, Rodrigo Mussi está mais animado e vaidoso! Colocou uma roupa que gosta, deu um tapa na barba, pediu perfume e iniciou a fisioterapia e várias avaliações", diz o começo da nota.

Também foi informado que na próxima semana o ex-BBB começará a fazer exercícios. "Está com bastante apetite e comendo bem. O fim de semana será de repouso, para começar os exercícios com muita dedicação segunda-feira. Ele é nosso gueiro", finalizou o comunicado.

Recado para os fãs

Diogo Mussi usou suas redes sociais para passar um recado em nome de Rodrigo. Após o post que deu a entender que o ex-BBB estaria com celular ao deixar o Hospital das Clínicas e seguir para reabilitação, ele falou sobre a recuperação do irmão.

"Ainda não é o Rodrigo por aqui. Desculpa causar essa frustração. Acompanhei toda a transferência do Rodrigo. Ele tá numa estrutura de primeiro mundo. A reabilitação dele vai ser um sucesso, a gente tem certeza disso. Rodrigo pediu pra dizer para vocês, fãs, que não está sendo fácil. Ele está lá há mais de 25 dias. Disse também que vão ser semanas intensas e difíceis, mas que ele vai se esforçar e se dedicar ao máximo para estar recuperado", começou falando nos Stories de seu Instagram.

