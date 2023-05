Após álbum cancelado, Rita Lee quebrou sala de empresário ao lado de Tim Maia

Rita Lee se revoltou ao ter álbum cancelado e quebrou a sala de André Midani; os dois viveram um breve romance que logo chegou ao fim

Rita Leemorreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A rainha do rock foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha realizando tratamentos contra a doença. Após ter um álbum cancelado, ela quebrou a sala de seu empresário ao lado de Tim Maia (1942-1998).

Rita Lee ainda formou a banda Tutti Frutti, com Lucia Turnbull e mais integrantes, com apoio de André Midani (já na gravadora PolyGram após deixar a Philips). Na época, uma viagem para a realização das gravações no Rio de Janeiro não foi bem-sucedida, isso por causa da decisão de não gravar um disco produzido sob o efeito de ácido e os planos desandaram. A gravação do disco não vingou e o álbum foi cancelado.

Rita Lee foi atrás de Midani em seu escritório para argumentar a decisão e encontrou com Tim Maia, que também estava irritado por outros motivos. A dupla resolveu invadir a sala do executivo, que não estava no local, e quebrou tudo. Antes de ir embora, Rita Lee relatou em sua biografia que Tim Maia parou diante da secretária e disse: "Nada pessoal, viu, lindinha?".

A artista ainda recebeu uma segunda chance de André Midani, com quem viveu um breve romance entre 1972 a 1973). Ela conseguiu gravar o disco Atrás do Porto Tem Uma Cidade (1974), mas não demorou para terminar de vez a relação com o empresário. Midani convocou a roqueira, Nelson Motta, Paulo Coelho e outros nomes para dar direcionamentos sobre as atitudes de Rita Lee e evitar problemas futuros, o que a fez desistir de tudo de vez.

Então, ela foi para outra gravadora, a Som Livre, e teve total liberdade para criar um disco com a permissão de João Araújo. Então, surgiu Fruto Proibido, que trouxe sucessos como Esse Tal de Roquenrou, Agora Só Falta Você e Ovelha Negra.