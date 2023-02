Após acidente, Luciana Gimenez confirma que será madrinha de bloco de Carnaval

Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava e fraturou a perna em quatro lugares

Após o acidente esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, Luciana Gimenez (53) confirmou que será madrinha do Bloco Gueri Gueri, em São Paulo. A apresentadora diz que irá participar do bloco com a cadeira de rodas.

Convidada desde o ano passado para o posto, Gimenez já havia feito as fotos de divulgação para o bloco antes da queda, na qual fraturou a perna em quatro lugares.

"Este ano, além de São Paulo, estava programada para ir para Salvador pela primeira vez e depois curtir as campeãs no Rio de Janeiro, mas parece que o destino quis que eu ficasse mais calminha.” , começou a apresentadora.

“Estar com o Gueri Gueri vai ser ainda mais intenso, porque será o meu Carnaval este ano. É o feriado popular brasileiro que mais amo. Sempre me programa para poder aproveitar ao máximo. Nunca tinha sido madrinha de um bloco, e não tinha como dizer não", conta.

Luciana Gimenez desabafou no começo desse mês

No começo do mês, Luciana desabafou sobre sua recuperação e contou os seus maiores desafios.

"Já são quatro semanas de recuperação, estamos falando de 12 semanas sem colocar o pé no chão direito. Está sendo o maior desafio da minha vida. Falo em desafio em todos os sentidos, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, imagine eu ter que depender de alguém pra andar, pra entrar no carro, não posso andar em Nova York como eu gosto, ou fazer coisas para os meus filhos", explicou ela.

"Não vou sossegar enquanto eu não puder botar minha bota de esqui de novo, e ir lá no mesmo lugar que eu caí. Eu vou ter que ir, porque a gente não pode ficar paralisada por medo, colocando barreiras mentais. Não sei em quanto tempo eu vou conseguir, mas é uma meta bem fixada na minha cabeça", disse a apresentadora em lágrimas.