Após acidente de ônibus, Sthe Matos conta que quebrou cinco vértebras

Influenciadora Sthe Matos afirmou que terá de repousar por meses para recuperar coluna

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 10h12

Após sofrer um acidente de ônibus, a influenciadora Sthe Matos afirmou no último domingo, 13, que quebrou cinco vértebras após ser arremessada pelo impacto.

As lesões da influenciadora, ex-participante da Fazenda, aconteceram entre o tórax e a lombar e necessitam repouso.

"Estou usando um colete na cintura inteira. Essa fratura, gente, me faz sentir muita dor, amanhã (esta segunda-feira (14/11))vai ser o primeiro dia depois do acidente que eu vou levantar da cama", contou ela no hospital.

"As vértebras estão quebradas, não há muito o que fazer, agora é repousar. Estou usando esse colete que vou ter que usar por alguns meses e repousar", finalizou.

Na última sexta-feira, 11, o ônibus que transportava ela e seu namorado Kevi Jonny tombou durante uma viagem no oeste da Bahia. Ninguém morreu.

O acidente de Sthe Matos

A influenciadora Sthe Matos detalhou o que ocorreu com ela quando o ônibus que o levava tombou. "No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos conseguiram me deixar estável", desabafou.