Após 30h em trabalho de parto, João Gabriel, filho de Jô e Maiára Quiderolly, vem ao mundo

Maiára Quiderolly tentou parto normal, mas, devido a algumas complicações, o bebê veio ao mundo em uma cesariana

A influenciadora digital Maiára Quiderolly (25) usou as redes sociais para dar mais detalhes sobre o parto de seu primeiro filho, João Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jô (35), ex-jogador do Corinthians, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 28.

Nos stories publicados em seu Instagram, Maiára revelou que o trabalho de parto começou às 13h da última segunda-feira, 26, e durou mais de 30 horas, devido a algumas complicações que ocorreram durante o processo.

“Estou bem, João está bem. Fiquei sumida porque estou no hospital desde o dia 26. Começamos 13h. Fiquei tentando parto normal, mais de 30h tentando, mas ele não encaixou. Tivemos que ir para a cesárea. Ele nasceu hoje, dia 28”, comentou ela.

Maiára optou pelo parto normal, mas prezando pela saúde do bebê a equipe médica precisou realizar a cesariana de emergência: “Tentei, fui forte, ele foi mais forte ainda, tentou me ajudar o máximo que podia. A cesárea foi tudo bem. Foi lindo mesmo assim. Mesmo não conseguindo [parto humanizado] por meios naturais, foi humanizado na cesárea”, contou.

Maiára Quiderolly diz que pensão do jogador Jô está atrasada

Recentemente, Maiára Quiderolly afirmou na web que entrou com um processo na Justiça contra o ex, o jogador Jô.

"Deixei bem específico, para refrescar a memória de algumas pessoas, eu disse: quando começar a faltar as coisas para o meu filho, eu vou entrar na Justiça, e foi o que aconteceu. Eu estava tendo mais ajuda dos meus pais do que do próprio genitor, e isso não estava certo", explicou ela.