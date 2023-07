Após 22 anos, Belo quita sua dívida milionária com Denilson, diz colunista

A história da dívida entre Belo e Denilson chega ao fim após 22 anos, informou o colunista Leo Dias

Nesta terça-feira, 11, foi anunciado que a dívida entre o cantor Belo e o ex-atleta Denilson chegou ao fim. Após 22 anos de batalha judicial, o pagodeiro quitou a dívida milionária, que já ultrapassava o valor de R$ 7 milhões, informou o colunista e jornalista Leo Dias.

A luta judicial se iniciou quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo como líder. Contudo, em 2000, o cantor decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para dar início a sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denilson, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, a dívida passou a se acumular e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões. Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição.

Agora, a equipe de Belo contou com exclusividade ao colunista Leo Dias que a dívida havia sido quitada e eles encontraram uma efetivação de acordo judicial. "Está resolvido", disse o cantor.

Belo tira casquinha de Gracyanne Barbosa durante alongamento

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na noite do dia 10 de junho para compartilhar com seus seguidores um novo vídeo em que aparece fazendo um alongamento para sua aula de pole dance.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a musa fitness surge se alongando no chão, e pede ajuda para o marido, o cantor Belo. O artista, então, aproveita o momento para tirar uma casquinha da amada, apalpando o bumbum dela.

Ao dividir a gravação com os fãs, Gracyanne, que apostou em uma regata branca e uma calça cinza para praticar o exercício, falou sobre a "ajuda" do esposo. "Quando você pede ajuda pro marido na aula de pole e ele aproveitar pra 'amassar'", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a elasticidade da influencer e também sobre a 'ousadia' do cantor. "Se eu fazer isso eu não levanto mais não, certeza!", confessou uma seguidora. "Meu Deus, que elasticidade!!", se chocou outra. "Ele tá tirando uma casquinha do seu glúteo porque ele pode", falou uma fã. "Errado não tá né? Ele tem que aproveitar a esposa em todos os momentos", comentou mais uma.