Após 20 dias, Rodrigo Mussi recebe alta da UTI

Alta da UTI! Irmão de Rodrigo Mussi atualiza o estado de saúde do ex-BBB 22

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 11h02

Rodrigo Mussi (36) está internado há 20 dias, após um acidente de carro que aconteceu na madrugada do dia 31 de março.

Progredindo a cada dia mais, esta quarta-feira, 20, vai ficar marcada como um dia feliz para o gerente comercial.

Isso porque ele finalmente recebeu alta da UTI!

O comunicado foi informado pelo irmão do ex-participante do BBB 22, Diogo Mussi. Ele usou os Stories de seu Instagram para contar as boas novas.

“É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação”, disse.

Veja o post em que irmão anuncia que Rodrigo Mussi recebeu alta da UTI: