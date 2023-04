"Apoio familiar e ansiolíticos", diz Luana Piovani sobre como está lidando com processo contra Scooby

Modelo Luana Piovani falou sobre as crises de ansiedade que vem enfrentando ao batalhar pela guarda dos filhos com Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani falou novamente sobre o estresse que vem passando ao batalhar na justiça pela guarda dos três filhos, Bem, Dom e Liz, com o surfista Pedro Scooby.

Ao Splash, ela contou como tem amenizado as crises de ansiedade: "Eu estou lidando [com o processo] com muito apoio familiar, muito apoio de amigos, ansiolíticos, muitos advogados, muito estresse, muita frustração. Porém, é isso. Cada um na sua missão. Essa é a minha. Cada um dá o que tem, né?".

Ela, então, explicou que está tentando pensar de forma diferente: "Eu consigo entender que a minha cabeça está em cima porque é ela que manda. Então eu tenho, a cada dia que passa, tentado fazer desse pensamento um entendimento corporal meu. As pessoas só dão o que têm. Então não adianta eu ficar esperando se nunca recebeu, nunca foi ensinado. Não vai vir. Cada um só dá o que tem mesmo

Questionada sobre como está a relação com Scooby atualmente, ela não soube responder."Olha, eu não sei te dizer. Talvez não esteja", disse ela, que recentemente recebeu o sufista em sua casa em Portugal por conta do aniversário do filho Dom.

Violência judiciária

Ao 'Domingo Espetacular' da RecordTV, a loira contou que descobriu um novo tipo de violência, na qual acredita ter sofrido. "Era uma audiência de conciliação, mas que, em nenhum momento, pareceu que essa palavra liderava aquele encontro.Não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Eu sofri violência judiciária. Era uma juíza e ela me constrangeu quando falou sobre o salário mínimo, como se nosso nível de vida se baseasse nisso. Daí eu desenvolvi as crises", explicou a mãe de Dom, Liz e Bem.

Por conta do estresse envolvendo o processo, ela contou que passou a ter crise de pânico: "As minhas crises de ansiedade vêm com aceleração do batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamento e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia, não deixei me abater".