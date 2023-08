Apesar de traição, Natalie Portman ainda está apaixonada e tem dúvida sobre divórcio

Natalie Portman e o coreógrafo Benjamin Millepied estão casados desde 2012 e são pais de duas crianças

A atriz Natalie Portman se sente “impotente” com a traição recente do marido. Uma fonte ligada à artista disse ao jornal inglês Daily Mail que ela segue apaixonada pelo dançarino e coreógrafo francês Benjamin Millepied e que ainda não se resolveu sobre um possível pedido de divórcio, mas que ela segue emocionalmente impactada com o affair.

Em junho de 2023 foi revelado que o pai dos dois filhos da estrela de ‘Cisne Negro’ (2010) traiu Portman com a ativista Camille Étienne, 16 anos mais nova do que ele. A fonte do Daily Mail ligada à artista desmentiu uma possível decisão definitiva pelo divórcio, mas ressaltou os sentimentos confusos administrados por ela.

“Ela odeia como essa traição a faz se sentir impotente”, disse a fonte. “Ela não sabe ainda como fazer para se empoderar novamente, seja ficando com ele ou se afastando. É uma batalha a qual ela segue encarando”, esclareceu a fonte.

“Natalie acredita que o affair de Benjamin tenha sido algo brevo e estúpido que não significa nada para ele”, completou um informante para a revista norte-americana Us Weekly,.

Os dois são pais de Aleph (11 anos) e Amalia (6 anos). O romance do casal teve início nos bastidores de ‘Cisne Negro’, produção que contou com Millepied como coreógrafo e rendeu a Portman o Oscar de melhor atriz em 2011.

Além disso, a fonte contou para a Us Weekly que Natalie estava “disposta a ver se ela era capaz de reconstruir sua confiança” em Benjamin, para garantir que seus filhos não “crescessem em um lar quebrado em pedaços”.

O affair de Millepied teria ocorrido no ano passado, mas só veio à público no fim do primeiro semestre de 2023. A ativista Camille Étienne tem 25 anos. Ela é militante focada em causas ambientais e justiça social. No fim do ano passado, ela foi listada pela imprensa francesa como uma das "31 pessoas que movimentaram 2022".