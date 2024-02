Aparência de Thor, filho de Eike Batista, choca os internautas

Aos 32 anos, Thor, filho de Eike Batista, mostra o quanto mudou sua aparência nos últimos tempos. Relembre como ele era quando era mais jovem

O empresário Thor Batista, que é filho de Eike Batista, virou assunto nas redes sociais nesta semana por causa de sua aparência. Ele tem 32 anos de idade e surpreendeu ao aparecer mais maduro e com entradas no cabelo.

No passado, ele costumava ser presença frequente na vida badalada das celebridades e ostentava o físico sarado, além de ter se envolvido em polêmicas durante o início da vida adulta. Agora, ele assumiu um lado mais discreto e um visual mais empresarial e paterno.

A nova aparência dele foi revelada em uma dele com seu filho, Thor II, e a esposa, a modelo Lunara Campos, na celebração do primeiro mês de vida do bebê.

Thor e Lunara começaram a namorar em 2014 após se conhecerem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O bebê deles nasceu em 18 de janeiro de 2024.

Antes e depois de Thor Batista - Fotos: Reprodução / Instagram

View this post on Instagram A post shared by L U N A R A C A M P O S🌟👑 (@lunaracampos)

