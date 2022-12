Apaixonado, Zezé Di Camargo se derrete nos braços de Graciele Lacerda

É o amor! Na noite deste sábado, 03, Zezé Di Camargo (60) e Graciele Lacerda (42) esbanjaram paixão ao surgirem aos beijos na primeira noite do cruzeiro Navio ZCL, promovido pela dupla do cantor com Luciano.

Juntos desde 2017, os pombinhos não se importaram com os flashes e apareceram completamente apaixonados nos registros enquanto trocaram muitos beijos.

No cruzeiro também estava presente o cantor Luciano Camargo (49) na companhia da mulher, Flávia Camargo, e das filhas gêmeas do casal, Isabella e Helena, de 12 anos de idade.