Apaixonado, Diogo Nogueira se derrete por Paolla Oliveira: ''Quando alguém te faz rir desse jeito''

Cantor Diogo Nogueira arrancou elogios dos fãs ao postar clique em preto e branco com a namorada, a atriz Paolla Oliveira

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 10h45

O amor de Diogo Nogueira (40) e Paolla Oliveira (39) é destaque na web!

Sem esconder o quanto estão apaixonados e curtindo os momentos juntinhos, os dois surgem em clima de muito romance nas redes sociais.

Na segunda-feira, 31, não foi diferente. O cantor compartilhou um clique encantador ao lado da atriz e se derreteu pela amada, que ganhou uma música do compositor, Flor de Caña.

No Instagram, o casal surgiu com um sorrisão de orelha a orelha na foto feita durante viagem para Fernando de Noronha.

"Quando alguém te faz rir desse jeito já era! Boa semana!!!", desejou Diogo Nogueira aos seguidores na legenda da postagem.

"Já era MESMOOOOOOOOO", disse Fernanda Gentil nos comentários do post. "Aaaaaaaah. Vocês dois", babou Thalita Rebouças. "Merecem ser muito felizes", comentou o perfil do grupo Fundo de Quintal. "Que amor! Que casal", destacou uma fã. "Ela é alegria em pessoa e você também, casal perfeito", elogiou mais uma.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira protagonizam beijão em show

Paolla Oliveira marcou presença em mais um show do namorado, Diogo Nogueira, no Rio. A musa subiu ao palco e os dois trocaram carinhos e um beijão ao som da canção em homenagem à atriz.

Vale lembrar que Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram o namoro em julho do ano passado, após terem sido vistos juntos no Rio de Janeiro no fim de junho.

Confira a declaração de Diogo Nogueira para Paolla Oliveira: