Apaixonado, Cesar Tralli se declara para as mulheres de sua vida: “Dia de celebrar vocês!"

Cesar Tralli publica clique raro da esposa com as filhas para homenageá-las no Dia Internacional da Mulher

Nesta quarta-feira, 08, o jornalista Cesar Tralli (52) surpreendeu a web ao compartilhar um clique de Ticiane Pinheiro (46) ao lado da filha, Manuella, de três anos, e da enteada, Rafaella Justus, de treze.

No Dia Internacional da Mulher, o comunicador fez questão de homenagear as mulheres de sua vida com uma declaração cheia de amor publicada em sua conta oficial no instagram.

"Bálsamo na Alma. Quando você está no meio do furacão e pergunta: “Escuta, está tudo bem? Com você e com as meninas?”. E recebe de volta uma foto dessa, como resposta. As mulheres da minha vida. Todo dia é dia de celebrar vocês", disse ele na legenda da publicação.

Nos comentários, a atriz morreu de amores pelo maridão. "Amamos demais você! Obrigada meu amor por todo amor, carinho e cuidado sempre", afirmou.

Vale lembrar que Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro estão juntos desde 2017, mas costumam ser discretos sobre a vida pessoal e não compartilham muitas fotos da família nas redes sociais.

VEJA A PUBLICAÇÃO APAIXONANTE DE CESAR TRALLI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Lembrança especial!

O amor é lindo! Ticiane Pinheiro ganhou uma homenagem especial do esposo, César Tralli, para celebrar o Dia de Mulher.

Nos stories de seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto do bilhete que ela recebeu do amado."Vida, o seu dia é todos os dias. E quem celebra sou eu, obrigado por ser essa mulher e mãe tão maravilhosa. Muito respeito e consideração por você. Te amo", escreveu César Tralli para a mãe de sua filha.