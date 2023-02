Apaixonadíssima, Mel Maia completa 5 meses de namoro com MC Daniel e se declara: "Te amo!"

Atriz Mel Maia celebrou o romance com o funkeiro através de uma série de fotos ousadas nas redes sociais

É amor! Juntos desde o final do mês de outubro, Mel Maia (18) e MC Daniel (24) completaram na última sexta-feira, 10, mais um mês de namoro.

Nas redes sociais, a atriz abriu o álbum de fotos do casal, onde surgiu em vários momentos românticos com o namorado e aproveitou a ocasião para fazer uma linda declaração para celebrar a data especial.

"5 meses que eu to com você! eu tinha CERTEZA que íamos ser melhores amigos… e eu tava certa, ganhei o melhor amigo e o melhor namorado do mundo!! te amo, te amo, te amo tanto que não cabe no peito", escreveu ela.

Nos comentários, ele também se declarou: "Você é minha metade, meu objetivo de vida. Estou aqui pra te fazer feliz, obrigado por existir e ser quem você é pro mundo e pra mim", disse MC Daniel.

Vários seguidores elogiaram e desejaram felicidades aos pombinhos: "Casal mais lindooo", escreveu um fã. "Vocês são perfeitos", falou outro. "Coisa mar linda, apaixonada gente", comentou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MEL MAIA:

Eita!

Ainda na última sexta-feira, 10, o clima esquentou nas redes de Mel Maia. Isso porque a atriz não levou desaforo para casa e rebateu as críticas que sempre recebe por conta de seu visual.

Nos stories de seu Instagram, a protagonista da novela Vai na Fé, desabafou sobre os comentários machistas que tem recebido, sobre seus looks.

"Geralmente em dias que faz muito calor coloco um shorts, um cropped e aí ainda tenho que escutar chegando lá no meu emprego: 'Mel como você vem trabalhar assim? Cadê o resto da sua roupa?' 2023 gente, vamos viver!", começou falando.