Apaixonada, Silvia Abravanel beija o namorado em camarim de show em São Paulo

A apresentadora Silvia Abravanel foi fotografada trocando carinhos com o namorado em São Paulo

Silvia Abravanel (51) fez questão de dar um beijo no namorado, o cantor Gustavo Moura (34), nos bastidores do Villa Country, em São Paulo, na noite da última sexta-feira, 02.

A filha do apresentador Silvio Santos (91) foi até o local para prestigiar de pertinho o show do amado, que faz dupla com o sertanejo Rafael. No camarim do show, a apresentadora posou junto com o cantor e ainda foi clicada aos beijos.

Recentemente, Silvia Abravanel esbanjou romantismo na web ao celebrar o aniversário de Gustavo com uma linda declaração de amor.

Vale lembrar que os pombinhos assumiram o romance em julho deste ano.

VEJA AS FOTOS DE SILVIA ABRAVANEL COM O NAMORADO:

Foto: Rodrigo Sanches/ Agnews