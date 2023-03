Apaixonada, Bruna Linzmeyer faz raríssima aparição com a namorada: “Te amo!”

Juntas há quase três anos, a atriz Bruna Linzmeyer faz raríssima aparição ao lado da namorada; confira!

Destaque em Pantanal (2022), a atriz Bruna Linzmeyer (30) deixou os fãs surpresos ao surgir em uma série de cliques raríssimos na tarde desta segunda-feira, 06, ao lado da namorada, a DJ Marta Supernova.

Sorridente, as duas posaram juntinhas para uma sessão de fotos durante um casamento de amigos em Búzios, no Rio de Janeiro.

Nas imagens compartilhadas na conta do Instagram da artista, o casal surgiu elegante. Para a ocasião, Bruna apostou em um vestido azul transparente, com sutiã e hot pant à mostra, e para complementar o look elegeu um topete que deixou em destaque os fios rosas.

"Gostaram do meu topete? Fiquei 40 minutos deixando esse cabelo em pé", brincou a atriz na legenda da publicação.

Fãs da artista elogiaram o romance. "Eu estou apaixonadooo", declarou um seguidor. "E quando será o seu casamento?", questionou outro. "Que mulheres lindas!", disse uma terceira. “Sempre linda Bruna", falou mais uma.

Recentemente, inclusive, Bruna Linzmeyer esbanjou sensualidade ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado nas redes sociais.

Mais uma vez Bruna Linzmeyer deixou os internautas perplexos! É que a ex-funcionária da Globo apareceu fazendo topless na praia e acabou mostrando demais na web.

Em sua conta no Instagram, a loira dividiu com os seguidores uma série de cliques e vídeos de sua viagem de férias em Sergipe.

Em um dos registros, a artista aparece seminua fazendo topless na areia e deixou tudo completamente à mostra em meio ao cenário paradisíaco. Na legenda da publicação, ela apenas escreveu: "Sergipe", acompanhado por alguns emojis.