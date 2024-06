Apaixonada! Ana Hickmann se declara para Edu Guedes com beijos

Curtindo um momento a dois, Ana Hickmann dá beijinhos em Edu Guedes e se declara para seu namorado; confira as fotos!

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão vivendo um romance de invejar! Nesta terça-feira, 18, o casal curtiu um momento a dois e aproveitou para atualizar as redes sociais com fotos encantadoras, com direito a declaração e tudo!

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou alguns cliques com seu amado no carro. Os dois apareceram aos beijos e esbanjaram alegria ao aparecerem sorridentes para as câmeras, combinando seus looks pretos. Na legenda, Ana se declarou para Edu: "Te amo".

Seus fãs logo se derreteram pelas fotos e rasgaram elogios nos comentários. "Ana, você conseguiu ficar 10x mais linda com essa felicidade toda", declarou um seguidor. "O amor real é lindo demais", disse outro. "Lindos e combinadinhos...", escreveu mais um.

Ana Hickmann e Edu Guedes irão morar juntos

Recentemente, Ana Hickmann e Edu Guedes tomaram um novo passo em sua relação e anunciaram que vão morar juntos. No último dia 10, o casal mega apaixonado compartilhou um vídeo para contar a novidade e ainda revelar a propriedade luxuosa onde viverão juntos.

Em um terreno extenso, com bastante área verde, a casa com um estilo mais rústico por fora será o novo lar dos pombinhos. Os famosos então abriram as portas da mansão diferenciada e mostraram um pouco dos cômodos, que ainda estão em reforma.

"Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda", falaram os apresentadores ao surgirem radiantes e em clima de romance. "Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos! Estamos realizando um sonho", declararam.

É bom lembrar que a partir de janeiro deste ano, Edu Guedes revelou que começaram a considerar a relação como um namoro. "A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente em janeiro, ela estava passando por tudo isso, eu tinha acabado um namoro em novembro, a gente não tinha certeza de tudo. Nossa primeira preocupação era com relação a ter certeza de que a gente ia ficar juntos para poder falar", explicou o chef.