A$AP Rocky é preso e fãs de Rihanna se preocupam com a cantora

A$AP Rocky (33) foi preso nesta quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Los Angeles quando voltava de uma viagem com sua namorada Rihanna (34).

O parceiro da cantora que está grávida foi levado pela polícia de Los Angeles por estar conectado com um tiroteio que aconteceu em novembro de 2021.

Em nota divulgada no Twitter, a polícia de Los Angeles confirmou que prendeu o rapper no aeroporto e explicou que o tiroteio em que A$AP estava envolvido aconteceu em Hollywood.

Os fãs de Rihanna ficaram preocupados quando souberam do ocorrido, principalmente porque a cantora está nos últimos meses de sua gravidez. "A Rihanna passando só estresse na gravidez, meu Deus", comentou um fã. Outra admiradora de Rihanna ainda escreveu: "A Rihanna grávida não tem um dia de paz".

Um outro fã ainda ironizou: "Rihanna tendo um fim de gravidez saudável e pacífico como esperado". Outra seguidora da diva pop ainda comentou: "A Rihanna não tem um segundo de paz na reta final da gravidez né, coitada".

Rihanna enfrentou outra polêmica recentemente com rumores de que A$AP teria a traído. Após muito barulho na internet, a informação foi desmentida pela designer que foi acusada de ser a amante do rapper.

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL