Aos 92 anos, Lima Duarte arrasa na coreografia de 'Desenrola, Bate, Joga de Ladinho'

O ator Lima Duarte recebeu vários elogios ao exibir o seu molejo com dancinha famosa das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 14h16

Lima Duarte divertiu os seus seguidores ao fazer a famosa dancinha da música Desenrola, Bate, Joga de Ladinho, nesta terça-feira, 24.

Aos 92 anos, o ator esbanjou carisma e molejo ao som da canção dos Hawaianos e arrancou elogios dos amigos famosos e dos internautas nos comentários.

"O bom humor ajuda a chegar aos 93 anos", disseram na legenda.

O vídeo do artista chamou a atenção da web. "O melhor de todos", declarou uma fã; "Que ótimo esse Astral", disparou outro; "Vivaaaaa os 93 anos do nosso ASTRO COM MUITO HUMOR", comentou uma terceira; "Que coisa boa ver esse vídeo", elogiou mais uma.

Vale lembrar que Lima Duarte está no ar na novela Além da Ilusão ao lado da neta, Paloma Duarte (44).

CONFIRA O VÍDEO DE LIMA DUARTE