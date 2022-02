Aos 81 anos, morre o jornalista Arnaldo Jabor

Ator e diretor de cinema Arnaldo Jabor estava internado desde dezembro do ano passado após sofrer um AVC

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 09h17

O jornalista e diretor de cinema Arnaldo Jabor faleceu na madrugada desta terça-feira, 15.

Aos 81 anos, o cineasta faleceu devido às complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) que havia sofrido no final do ano passado.

Desde 17 de dezembro de 2021, Arnaldo Jabor estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sido acometido por um AVC e ter ficado até na UTI.

A trajetória de Arnaldo Jabor

Nascido em 12 de dezembro de 1940, Arnaldo Jabor fez parte da segunda fase do Cinema Novo e dirigiu sucessos como Eu Te Amo, de 1981.

O cineasta ficou conhecido inicialmente pelos seus longas-metragens do cinema nacional, nos anos de 1970 e 1980.

A partir de 1990, Arnaldo Jabor migrou para o jornalismo devido ao sucateamento do cinema nacional. No final de 1995, ele se tornou colunista do jornal O Globo.

Depois disso, o comentarista começou a participar de programas da Rede Globo como o Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico, Bom Dia Brasil e Jornal Hoje.