Aos 80 anos, Susana Vieira passa por cirurgia de emergência após complicações

Susana Vieira passa por cirurgia e cancela todas as apresentações de espetáculo; veja

Aos 80 anos, a atriz Susana Vieira passou por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (2). Ela precisou fazer uma correção no pé, que foi fraturado no final de janeiro.

A atriz estava usando uma bota ortopédica para a recuperação e seguindo normalmente com os compromissos profissionais. Só que o osso começou a calcificar de forma errada, o que a obrigou a passar pelo procedimento.

As duas sessões do espetáculo Uma Shirley Qualquer em Vitória foram canceladas. A atriz fará repouso próximas três semanas, mas passa bem e já está em casa.

Susana Vieira revelou a fratura em janeiro, quando anunciou que estava fora do Carnaval. A atriz era aguardada no desfile da escola de samba Grande Rio para marcar o seu retorno à Sapucaí. A artista tropeçou em um buraco e sofreu uma fratura no quinto metatarso.

Susana Vieira conta sobre a chegada dos 80 anos

Em entrevista na Revista CARAS, Susana Vieira contou sobre a chegada dos seus 80 anos de vida. "Eu não tenho 80 anos, não sinto, alguém inventou! (risos) A minha vida toda foi tão maravilhosa, tão agitada e de tanto trabalho, que eu ocupei o meu tempo todo com alegrias, surpresas, novelas, amigos, mudança de casa. Eu não podia imaginar o que é chegar aos 80. Já é o pitstop de acabar a corrida. Então venho correndo, de repente bati com o carro, ele capotou, bateu na parede, que foi a pandemia de covid-19, e aí que me dei conta. Quando falaram ‘você vai fazer 80’, só não gritei ‘não vou’ porque era verdade!", disse ela.

E completou que não sentiu o peso da idade. "Eu não senti, nem no meu corpo. Eu fiz uma plástica com 50 anos, com o doutor Ivo Pitanguy, porque a Tônia Carrero me deu o conselho de fazer um lifting aos 50 e depois, com 70, dar pequenos retoques e nunca mais mexer. A genética ajuda também", afirmou.