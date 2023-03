Aos 73 anos, José Mayer é internado com suspeita de surto psicótico

José Mayer é internado com sinais de confusão; esta é a segunda vez que ele para no hospital em 2023

O ator José Mayer deu entrada em um hospital nesta sexta-feira, 17, com sinais de que estaria passando por um surto psicótico. Ele estaria falando frases desconexas.

A situação foi observada por pessoas que estavam próximas do local. Elas presenciaram que ele estava estável, mas demonstrando uma confusão.

Esta é a segunda vez que o ator é internado neste ano. Em fevereiro, ele passou onze dias no hospital com um sangramento no pulmão. Na época, ele mostrou um vídeo enquanto recebia o medicamento na clínica e aproveitou para contar que está se recuperando da doença.

“Bom dia, amigos. Pensa que é fácil? Não é não. Cá estou eu, seguindo o protocolo de recuperação da minha saúde. Tentando me ligar, e quase conseguindo, daquela doença que se abateu sobre mim em 2017, naqueles nefastos acontecimentos. A doença chama-se granulomatose de wegener. É uma doença complicada, mas tem tratamento. Estou aqui para agradecer a fortaleza que vocês têm passado para mim”, disse ele.

José Mayer celebra a alta hospitalar

Há poucos dias, José Mayer mostrou um vídeo de quando estava saindo do hospital após 19 dias internado."Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera (Fajardo), meu anjo protetor. Como que ela me aguenta?", brincou o veterano.

"Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado, de novo, pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram", completou o artista.