Aos 50 anos, Ivete Sangalo posa de shortinho após o treino e corpão choca fãs

Ivete Sangalo esbanjou beleza natural ao postar foto sem maquiagem após treino e impressiona; veja!

Maravilhosa! Ivete Sangalo (50) acordou animada nesta segunda-feira, 06, e colecionou elogios dos seguidores ao postar um clique pós-treino nas redes sociais!

No espelho, a estrela baiana publicou uma foto em que aparece com look fitness, usando uma regata vermelha e um shorts curtinho de cor branca.

No clique, Veveta, como é carinhosamente chamada por seus fãs, surgiu toda suada após os exercícios físicos, exibindo os pernões torneados. Esbanjando toda sua beleza natural, a cantora posou sem maquiagem e roubou a cena com o sorriso discreto no cantinho do rosto.

Vale ressaltar que recentemente Ivete Sangalo abriu o coração ao falar sobre os boatos de que ela supostamente usa drogas ilícitas antes das apresentações.

VEJA A FOTO DE IVETE SANGALO APÓS O TREINO:

Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo revela como descobriu traição

Ainda nas últimas semanas, Ivete Sangalo não conteve a emoção ao reencontrar Rosana no palco do The Masked Singer Brasil e chegou a relembrar que descobriu a traição de seu ex-namorado em um show da cantora.

"Eu preciso falar como cantora, como uma deusa. Não estou acreditando que estou no palco com essas pessoas. Primeiro, vocês vão me dar licença, vou falar com Rosana", iniciou Ivete.

"Você é uma das maiores vozes que já escutei, uma das pessoas mais importantes para todos os cantores deste país!", enalteceu ela. Em seguida, a apresentadora divertiu o público ao contar a situação inusitada que vivenciou em um show de Rosana, na Bahia.