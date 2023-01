Aos 41 anos, Sabrina Sato posa de microbiquíni e corpão fora do comum atrai olhares

Curtindo dia ensolarado na Bahia, Sabrina Sato posa de microbiquíni cobrindo apenas o essencial

Aos 41 anos,Sabrina Sato atraiu olhares na tarde desta segunda-feira, 02, ao curtir um dia ensolarado no nordeste baiano.

A artista, que está viajando com o marido, o ator Duda Nagle (39), e a filha, Zoe Sato (04), aproveitou as altas temperaturas da Bahia para se refrescar e ostentou as curvas poderosas ao surgir com um microbiquíni no estilo fio-dental.

Belíssima, a japa ainda deixou em evidência as pernas torneadas, cintura fininha e abdômen trincado. Em um carrossel de fotos compartilhados em seu Instagram, a musa fez questão de revelar toda a sua boa forma. Na legenda da postagem, ela escreveu: "Ela corre na areia da praia".

Os seguidores ficaram de queixo caído com a beleza de Sabrina: "Sereiaaa", soltou um nos comentários. Outro escreveu: "Mas é muita beleza!". Uma terceira elogiou: "Sa, vou ter que dar um unfollow! Vc tá abusando de ser linda!".

Ainda recentemente, a apresentadora elevou a temperatura na web ao surgir aos beijos com o marido em novos cliques na rede social.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SABRINA SATO:

De biquíni transparente, Sabrina Sato escandaliza com corpaço

Nos últimos dias, Sabrina Sato impressionou com novas fotos curtindo a Bahia. A famosa apareceu usando um biquíni ousado na praia e parou tudo ao ostentar seu corpaço mega sarado nos cliques deslumbrantes. "Cerejas no café da manhã", escreveu Sabrina Sato sobre a cereja que cobriu o bico de seus seios.