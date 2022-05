Aos 16 anos, Sophia Valverde passa por cirurgia: ''Me deixou muito ansiosa e tensa''

Atriz Sophia Valverde, de 'Poliana Moça', descobriu nódulo no peito e passou por cirugia para retirá-lo

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 12h29

A atriz Sophia Valverde (16) passou por uma cirurgia.

No ar em Poliana Moça, do SBT, a jovem postou uma foto com a mão no hospital nesta quinta-feira, 19, e revelou que precisou ser operada para retirada de um nódulo no peito.

A mãe da artista explicou o que a aconteceu com a filha. "Apareceu em dezembro um nódulo no peito dela. Quando ela fez o ultrassom, estava com 2 cm. Mas ele cresceu demais e o mastologista dela: dr Renato Cagnacci achou melhor tirar. Já estava com quase 6 cm. Ela internou dia 17. Operou ontem às 11 da manhã e teve alta depois das 20h. Já está bem. Se recuperando", detalhou Danielle Valverde.

Sophia Valverde revela cirurgia na rede social

Em sua rede social, a atriz contou estar bem após ter o nódulo retirado e comentou o que sentiu ao precisar ser internada para o procedimento.

"Ontem eu precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa. Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando", disse.

"Agradeço em especial ao Dr. Renato Cagnacci e toda a sua equipe, agradeço a equipe de concierge do hospital (em especial ao Matheus Isidoro), agradeço ao hospital @accamargocancercenter por todo cuidado e pela excelência no atendimento, agradeço a equipe de enfermagem e a todos que trabalham lá no hospital. Agradeço também ao @sbt (em especial a @livia_vital e toda sua equipe) que me deu esses dias de folga para que eu cuidasse da minha saúde! Logo estou de volta e fazendo o que mais amo fazer, já tô morrendo de saudades viu?", mostrou gratidão

Sophia continuou: "Agradeço a todos amigos que me mandaram mensagens e vídeos pra me animar e pra me desejarem boas coisas, amei. Obrigada Deus por tudo. "E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." João 14:13-14".