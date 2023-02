Ao vivo, Heraldo Pereira se emociona ao falar de Glória Maria

Jornalista Heraldo Pereira comentou a morte de Glória Maria, sua colega de anos

O jornalista Heraldo Pereira não conseguiu segurar o choro ao comentar a morte da apresentadora Glória Maria na manhã desta quinta-feira, 2.

Em conversa com Ana Paula Araújo, também com os olhos marejados, ele contou sobre o que viveu com a colega de trabalho.

"Momento muito difícil a perda da Glória em meio ao trabalho que a gente faz há tanto tempo. A Glória faz parte da minha vida, da minha carreira, da minha vida na minha Ribeirão Preto", disse emocionado.

"Meus primeiros contatos com a Glória foram desde o início da minha carreira, na minha cidade-natal. Nesse momento a minha mãe tá em casa assistindo e ela é fã da Glória Maria", conta.

Muito abalado, ele a elogia: "Ela é uma referência pra nós como jornalistas, é uma referência como colega, uma referência pro nosso país".

Confira vídeo do momento emocionante de Heraldo Pereira: