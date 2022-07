Ao lado do marido, Preta Gil publica fotos do casamento da irmã na Itália: ''Emocionante''

Cantora Preta Gil compartilha fotos do casamento da irmã, Maria Gil, com o italiano Giacomo Pizarolli em Umbria,na Itália

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 13h56

A cantora Preta Gil (48) usou suas redes sociais para mostrar um momento especial para a família Gil!

No domingo, 10, a filha de Gilberto Gil (80), Maria Gil, se casou com o italiano Giacomo Pirazolli em Umbria, na Itália, e reuniu familiares.

Em seu feed no Instagram, Preta compartilhou uma série de registros da cerimônia intimista em que aparece ao lado do marido, Rodrigo Godoy (33). Para a ocasião, Preta escolheu um look delicado, um vestido rosa com estampa de flores coloridas.

"Ontem foi um dia muito lindo para minha irmã @mariagil76 e seu amado Giacomo! Muito feliz de celebrarmos o amor de vocês numa cerimônia tão emocionante e especial", começou escrevendo.

"Vocês vão poder assistir esse momento e muito mais na segunda temporada do nosso reality, no @primevideobr, enquanto isso a primeira temporada já está disponível!!! Viva Maria e Giacomo! Felicidades eternas, meus amores!!!", disse ainda a famosa.

Em sua conta no Instagram, Gilberto Gil também celebrou o momento: "À Maria, filha de semblante sério, mas de coração acolhedor, e ao Giacomo, genro carinhoso e tranquilo: que vocês sejam muito felizes, amigos, resilientes e realizados. Ontem a família Pirazzoli e a família Gil se encontraram pra celebrar a união de Maria e Giacomo com muita alegria e com muito choro de emoção, claro. Senão, não seria a família Gil".

Preta Gil passa mal e não participa de show com a família

Recentemente, Preta Gil usou as redes sociais para contar que passou mal antes de um show ao lado do seu pai, Gilberto Gil, e de outros familiares em Berlim, na Alemanha, no último dia 05. Ela teve uma indisposição gástrica e precisou ficar de repouso no hotel. "Estou vindo aqui para falar que hoje não consegui fazer o show aqui em Berlim. Passei muito mal antes do show, tive uma indisposição gástrica. Um misto de cansaço da viagem de ontem, não dormi. Comi uma comida pesada, não digerei direito. Sobrecarreguei o fígado, tive muitas dores de estômago. Veio uma dor de cabeça que nunca tive na vida. Enxaqueca que não conseguia abrir o olho. Eu me arrumei, fui para a passagem de som, mas não aguentei", disse ela.

Confira as fotos do casamento da irmã de Preta Gil: