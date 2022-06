Ao lado da mãe, Marina Ruy Barbosa é flagrada no aeroporto com look estiloso

Marina Ruy Barbosa e Gioconda circularam pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

27/06/2022

Marina Ruy Barbosa (26) foi fotografada nesta segunda-feira, 27, ao lado da mãe, Gioconda, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

A atriz apostou em um look estiloso: um sobretudo longo, uma camisa preta, calça jeans e um sapato fechado preto. A mãe da artista também estava chique, usando um blazer preto, uma calça e um sapato da mesma cor, e uma camisa branca.

Enquanto circulava pelo local, Marina foi abordada por alguns fãs, e bastante simpática, ela parou para tirar fotos com todos.

Cliques na praia

Marina chamou atenção da web ao surgir poderosa em alguns cliques que fez na praia. A atriz compartilhou alguns registros em que aparece curtindo uma noite em uma praia paradisíaca, cheia de coqueiros. Nos cliques, ela aparece com o pé na areia, usando um look elegante, com um top brilhante e uma saia verde, super colada ao corpo.

