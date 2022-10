Ao lado da família, Ivete Sangalo se diverte em meio a abelhas: "Amamos"

A cantora Ivete Sangalo surgiu ao lado do marido e das filhas gêmeas brincando em meio a abelhas

Ivete Sangalo(50) usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um vídeo ao lado do marido, Daniel Cady (37), e das filhas gêmeas, Marina e Helena, de quatro anos.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a cantora e sua família aparecem brincando em meio a algumas abelhas que eles abrigam em casa. "Amamos as abelhas", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram admirados ao assistirem o vídeo. "Que lindos", disse um seguidor. "Que coisa mais fofa", comentou outra. "Que agonia", confessou uma fã. "Que fofura, e que mini aflição", falou a humorista Dani Calabresa.

Cozinhando com a filha

Recentemente, Daniel Cady aproveitou o Dia das Crianças mostrando a receita de torta de chocolate com calda de framboesa sem farinha. O marido da cantora Ivete Sangalo contou com a ajuda da filha, Marina, que aparece bastante animada nas imagens para ajudar o papai.

"Fala meu povo!! Tem receita nova no canal em homenagem ao dia das crianças. Eu e Marina ensinamos a fazer uma torta de chocolate com calda de framboesa sem farinha. Super gostosa, nutritiva e saudável. A receita está na descrição do vídeo. Quem fizer depois dá um feedback aqui...", escreveu o nutricionista ao compartilhar um trecho do vídeo.

