Ao lado da cunhada, Larissa Manoela recolhe lixo de praia e conscientiza: "Reciclar e cuidar do nosso planeta"

A atriz Larissa Manoela postou um vídeo recolhendo o lixo em uma praia e pediu para que as pessoas ajudem a preservar o planeta

Larissa Manoela (22) usou as redes sociais neste domingo, 19, para deixar uma mensagem de conscientização aos seus seguidores.

A atriz publicou em seu perfil oficial no Instagram, um vídeo em que aparece recolhendo lixo em uma praia ao lado de sua cunhada, CamilleFrambach, irmã do ator André Luiz Frambach (26), e falou sobre a importância de preservar o meio ambiente.

"A manhã de praia de hoje foi diferente… teve mergulho, mas teve sensibilidade e consciência! Estamos num período de festa e muita comemoração. Mas a gente deveria unir isso a preservação também", afirmou a artista no começo do texto.

Em seguida, Larissa confessou que ficou impressionada com a quantidade de lixo que encontrou espalhado na areia da praia. "Impressionante que em pouco tempo, minha cunhada @camilleframbach e eu caminhando pela área onde estávamos curtindo a praia conseguimos juntas encher 2 sacos de lixos com tudo que vocês puderem imaginar. Latas, garrafas, remédios, tampas, sacos… isso foi o que conseguimos, porque se fosse pra fazer toda a coleta do lixo dariam horas mais horas, juntaríamos quilos e mais quilos", contou.

Por fim, a atriz pediu para os fãs incentivem seus amigos a cuidarem do meio ambiente. "Então esse post é pra você que tá aí se jogando no carnaval, mas também gosta de curtir uma praia. Não jogue o seu lixo no chão! A natureza não tem culpa dos atos dos seres humanos e é a que mais paga por isso! Se cada um de nós colocar a mão na consciência e mudar, transformar, nós já estaremos fazendo uma boa parte dessa mudança. Inspire seu amigo de bloco a reciclar e cuidar do nosso planeta! Eu tenho esperanças de um mundo melhor", finalizou.

Confira o vídeo de Larissa Manoela recolhendo o lixo na praia com a cunhada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!