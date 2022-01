Ao fazer desabafo, Marcos Mion se declara à esposa: ''Obrigado por ter acreditado em mim''

Em um desabafo feito nas redes sociais, o apresentador Marcos Mion emociona ao se declarar à esposa

Marcos Mion (42) emocionou a web ao fazer uma emocionante declaração à esposa, a designer e influenciadora digital Suzana Gullo (45).

No último domingo, 30, o apresentador utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre comentários que o casal ouvia quando iniciou o relacionamento.

Com um belíssimo clique dos dois durante uma viagem a Nova York, Marcos Mion iniciou seu depoimento.

"Quando a gente se conheceu eu não tinha emprego (estava entre sair da Band - época do Descontrole - e voltar pra MTV, pra criar o Descarga)", contou.

"Menos de um ano depois eu não tive dinheiro pra pagar o parto do Romeo. Obrigado pai e sogro", admitiu Mion, sobre o nascimento do primogênito do casal, Romeo (16).

"Quando aceitou casar comigo, a @suzanagullo ouviu de algumas pessoas próximas a ela (não foi apenas uma ou duas) coisas como 'o que vc vai fazer da sua vida?', 'como vai casar com esse cara? Uma mulher como você?'. 'não faça isso! Esse cara já era. E ele não chega aos pés dos homens que querem você'", continuou.

"Ao invés de ouvir essas pessoas, ela as cortou de sua convivência e se entregou pro amor que sentíamos. Algo maior do que nós mesmos. Detalhe: nós engravidamos do Romeo com 3 meses (de propósito. Tiramos metodo anti-concepcional, etc…) e com 6 casamos".

"Esse assunto veio à tona pq há pouco tempo a Suzana me contou que uma dessas pessoas, apareceu! Do nada! [...] Obviamente queria que a gente fosse a um evento que estava promovendo. Aí começou a me elogiar como homem, pai, por todo sucesso profissional, até que a Suzana o interrompeu e mandou um: 'mas não era vc que disse que eu ia jogar minha vida fora com o Marcos? Passaram 17 anos, mas nunca esqueci tudo que vc falou. E agora vc precisa que ele vá no seu evento? Não vamos! Aliás, bj e tchau que nos estamos curtindo em família'”, escreveu ainda.

"Se agarre com quem te enxerga de verdade, que consegue ver seu potencial e acredita em você mesmo quando alguns dizem que você já era. Valorize eternamente essa pessoa. Nena, você sabia onde eu chegaria dentro da sua alma. E eu nunca vou esquecer isso. Obrigado por ter acreditado em mim, na gente", disse por fim.

Nos comentários, o casal recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de amigos e seguidores.

"Lindos demais! História emocionante... exemplo pra muitos!", escreveu Thaís Fersoza. "E o casamento foi SUPER animado, feliz! Nunca esqueci", admitiu Astrid Fontenelle.

"Que depoimento maravilhoso! Que lindo o amor de vocês! Deus abençõe sempre", elogiou Vanessa Giácomo. "Um casal lindo, uma família linda! Amor a forma que você se admiram e se respeitam!", comentou Carol Dantas.

Marcos Mion e Suzana Gullo são casados desde 2005. Além de Romeo, eles também são pais de Donatella (13) e Stefano (11).

