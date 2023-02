Ao completar 26 anos, André Luiz Frambach reflete sobre sua vida e compartilha momentos marcantes

O ator André Luiz Frambach escreveu um texto refletindo sobre seu aniversário de 26 anos e compartilhou fotos de momentos marcantes de sua vida

Nesta quarta-feira, 15, André Luiz Frambach completou 26 anos! O ator compartilhou em seu Instagram fotos de momentos marcantes de sua vida.

O noivo de Larissa Manoela compartilhou imagens nas gravações da novela “Cara e Coragem”, ao lado de sua família e com sua noiva Larissa Manoela (21).

“Tava aqui pensando o que eu iria postar hoje, e se eu iria postar alguma coisa no meu aniversário... primeiro quero deixar aqui registrado um SUPER OBRIGADO por todas as mensagens que vocês tem me mandado, aos edits que vocês tem feito e a onda de amor que tenho recebido”, começou agradecendo o artista.

André também comentou sobre as fotos que escolheu postar: “Tentei selecionar algumas fotos que representassem o que o André é, e foram essas aí, falta muita coisa, porque eu não sou nada sem todas as pessoas que estão a minha volta, que me desejam o bem e minha felicidade”.

“Enfim sorriam, amem, sejam felizes, busquem seus sonhos, suas vontades, busquem acima de tudo evoluir, e melhorar como espírito, e como ser humano nesse plano que estamos”, finalizou André.

Nos comentários, o ator Carmo Dalla Vecchia que interpretou o pai de André na novela “Cara e Coragem”, escreveu: “Parabéns filho. Um planeta inteiro de felicidades para você”.

Os seguidores do ator ainda mandaram seus desejos de feliz aniversário nos comentários! “Parabéns André! Que Deus te ilumine sempre! Tudo de bom”, escreveu uma fã. E outra seguidoras comentou: “Você merece todas as felicitações do mundo. Você é iluminado mesmo, dá pra sentir pela tela”.

Amor!

Quem celebrou o aniversário de André Luiz foi a noiva do ator Larissa Manoela, que se declarou para o amado nas redes sociais.

"Eu partilho a vida com ele que enxerga essa sorte imensa que é uma conexão como a nossa. Ele ficou. Me ajudou a revigorar, resistir, melhorar, EXISTIR", escreveu Larissa.