Antony se pronuncia após graves acusações feitas pela ex-namorada, Gabriela Cavallin

Atacante Antony, do Manchester United, fala pela primeira vez após polêmicas envolvendo ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin

Nesta quarta-feira, 28, o jogador de futebol do Manchester United e atacante da Seleção Brasileira, Antony, de 23 anos de idade, se pronunciou pela primeira vez após as acusações de agressão feitas pela sua ex-namorada, a influenciadora digital e DJ, Gabriela Cavallin. O atleta negou as polêmicas e disse que já prestou depoimento na delegacia onde a investigação está sendo conduzida.

“Aos amigos, fãs e seguidores, por vocês, após ter prestado meu depoimento na delegacia onde está sendo conduzida a investigação do inquérito envolvendo meu nome, queria falar publicamente, pela primeira vez, desde que fui falsamente acusado de agressão”, começou Antony.

“Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio. Mesmo nascendo e tendo sido criado em uma comunidade muito carente, nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio injusto por parte de alguns”, continuou o atleta.

“Após o encerramento da investigação será comprovada minha inocência, sendo certo que a justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causado à minha imagem vai ficar no passado. Agradeço pelas incontáveis mensagens de apoio recebidas nesse momento muito difícil”, completou o jogador do Manchester United, em um esclarecimento feito através dos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Influenciadora acusa Antony, da Seleção Brasileira, de ameaçá-la: ‘Não sei quem é você mais’

No começo do mês de junho, o Portal Leo Dias obteve acesso a uma conversa entre a influenciadora digital e DJ Gabi Cavallin com seu ex-namorado, o jogador de futebol do Manchester United e da Seleção Brasileira, Antony. Nas imagens, de quando ainda estavam juntos, ela afirma que o atleta “jogou o carro” onde estavam na rodovia, deixando ela assustada e até a machucando.

Através dos prints, pode-se ver algumas ameaças e momentos tensos vividos entre os dois. “Você jogou o carro na rodovia porque eu não queria te responder e tava quieta. Você parou o carro no acostamento cheio de caminhão passando. Você correu pra dentro da favela. Gritou comigo socou aquele banco do carro, o vidro”, disse Gabi, em uma das conversas. Antony, por sua vez, responde que “nunca mais chego perto de você, tá? Juro, sério”. “Tenho medo de você. Não sei quem é você mais. Eu não tinha medo do meu Antony que eu namorava”, disparou a influenciadora digital.

