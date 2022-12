Antony é flagrado ao lado de DJ Gabi Cavallin com quem traiu a ex-esposa

Ponta-direita Antony estava dando um passeio no shopping com a dj Gabi Cavallin

O jogador Antony foi flagrado, no último domingo, com a DJ Gabi Cavallin, em um shopping em Presidente Prudente, São Paulo. O ponto é que ela teria sido o pivô da separação do atleta com a ex-esposa Rosilenny Batista.

Segundo o jornal Extra, ele teria ido correndo para os braços da amante após chegar arrasado do Catar, onde o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo.

O atleta tirou fotos com as fãs que o reconheceram, mas a mulher não apareceu nas fotografias. Em maio deste ano, o caso dos dois veio a tona quando Antony ainda era casado. Gabi chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo.

Rosilenny Silva tem um filho de três anos com o ponta-direita e foi ao Catar acompanhada da família dele. Quando ela foi vista no jogo da seleção, Gabi teria surtado e desativado a própria conta no Instagram.

Antony teria morado com a amante

Gabi chegou a morar com o atacante na Holanda, quando ele jogava pelo Ajax. Porém, na época, começaram a surgir rumores de que Antony traía sua ex-mulher, Rosilenny Silva, com a DJ. Desde então, eles vivem altos e baixos no relacionamento.