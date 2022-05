Antonio Fagundes faz sua primeira tatuagem aos 73 anos

Antonio Fagundes mostra foto da tatuagem que fez junto com a esposa, Alexandra Martins

10/05/2022

O ator Antonio Fagundes (73) fez a sua estreia no universo das pessoas tatuadas. Nesta terça-feira, 10, ele contou que fez sua primeira tatuagem e se inspirou no mundo do teatro.

O artista e a esposa, Alexandra Martins (45), fizeram o mesmo desenho nos pés e ele mostrou a foto nas redes sociais. “Hamlet com amor. Primeira tattoo. E a última. Kkk”, brincou ele na legenda, citando a peça teatral escrita por William Shakespeare.

O casal está junto desde 2007 e o casamento aconteceu em 2016.

Vale lembrar que Antonio Fagundes saiu da Globo há pouco tempo e está sendo cotado para trabalhos em outras emissoras e plataformas. Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, o ator deverá atuar em uma série da TV Cultura sobre os 200 anos da Proclamação da Independência. Ele também deverá fazer parte do elenco da série Segundas Intenções, da HBO Max, e está sendo sondado para um filme na Netflix.

Antonio Fagundes mostra a tatuagem: