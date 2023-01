Antonio Fagundes fala sobre caso de polícia em sua peça no RJ

Pelo menos 50 pessoas teriam sido impedidas de entrar na peça de Antonio Fagundes por atraso

O ator Antonio Fagundes se pronunciou sobre o que aconteceu em sua peça Baixa Terapia. Isso porque 50 pessoas teriam sido impedidas de entrar porque chegaram atrasadas no local.

Segundo o jornal Extra, os atrasados teriam que comprar ingresso para outro dia e teriam sido impedidos de entrar, o que causou revolta e a polícia foi chamada.

“Eu me sinto até desconfortável de falar sobre isso, porque é como se a gente tivesse que explicar para as pessoas o que significa a palavra “começa”. Se uma peça começa às 20h, a pessoa não pode chegar no teatro faltando dois minutos para as 20h e achar que ela está no direito de atrapalhar as outras pessoas”, afirmou.

“Esse não é um problema particular do Rio de Janeiro. É um problema cultural, nosso. É como se fôssemos tão especiais que as coisas só pudessem então começar quando a gente chega”, criticou.

“Parei de ir a cinema por causa disso. As pessoas são impossíveis: acendem a luz do celular e ficam falando… É um transtorno tão grande! Não quero que o público das minhas peças sofra o mesmo mal-estar”, declarou o ator.

Confira última foto de Antonio Fagundes: