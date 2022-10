Antonio Fagundes abre o coração para falar sobre paternidade e adoção

“Eu sempre evitei falar sobre isso”, diz Antonio Fagundes sobre filhos adotivos em conversa com Gio Ewbank e Fê Paes Leme

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 13h52

O icônico Antonio Fagundes (73) esteve presente no podcast “Quem Pode Pod”, da última terça-feira, dia 25, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante a entrevista, Giovanna, mãe de dois filhos adotivos, perguntou para o ator como essa primeira experiência de paternidade, por meio da adoção, tinha transformado a vida do ator.

Antonio é pai de três filhos adotivos, frutos do relacionamento, que durou 15 anos, com a atriz Clarice Abujamra. “Eu sempre evitei falar sobre isso, porque eu sempre achei que colocar uma “marca” em cima, dizer adotado ou não adotado, é diferenciar. E não existe diferença”, explicou. “O filho é aquele que você cria, aquele que você dá e recebe amor. Não interessa se veio de uma barriga ou de outra, é seu filho!”, completou o ator. Ele ainda finalizou dizendo que “por opção é às vezes até mais forte do que por um acaso.”

Gio compartilhou esse trecho da entrevista em suas redes sociais e escreveu: “Que homem! Uma entrevista leve, descontraída, muitos momentos engraçados, e ao mesmo tempo com tantos papos importantes!” Além dos três filhos, Antônio Fagundes Neto, Dinah Fagundes e Diana Fagundes, Antonio também é pai de Bruno Fagundes, que atualmente está vivendo o personagem Renan, em Cara e Coragem.

Antonio Fagundes explica saída da Rede Globo

Outro assunto que surgiu durante a entrevista e ganhou grande repercussão, foi o verdadeiro motivo da saída de Antonio da Rede Globo, após 44 anos de contrato. “Sempre tive um acordo com a Globo nestes 44 anos de que eu nunca seria impedido de fazer teatro. Meu acordo com a Globo é que eu gravaria só nas folgas do teatro, ou seja, se segunda, terça e quarta", começou o ator. "Eles cumpriram isso durante 44 anos. Quando quiseram mexer nesta cláusula, eu não aceitei", revelou. Ele ainda revelou para Fernanda Paes Leme que está com um projeto, aparentemente focado em alguma plataforma de streaming, mas que ainda não pode ser revelado.