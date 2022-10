Antes de Lucas Souza anunciar fim do casamento, Jojo Todynho falou sobre briga: ''Revoltado comigo''

Horas antes de Lucas Souza anunciar fim do casamento com Jojo Todynho, cantora fez stories contando desentendimento com o ex-esposo

Publicado em 08/10/2022

A cantora Jojo Todynho gravou uma série de stories na manhã deste sábado, 08, comentando sobre um desentendimento com seu até então marido, o militar Lucas Souza. No momento em que ela publicou falando sobre a discussão que tiveram, ele ainda não havia anunciado o fim de seu casamento.

Ainda deitada em sua cama, a cantora apareceu dando risada sobre terem usado uma fala que disse em seu programa sobre o esposo não ter tido uma mulher além dela.

"Lucas tá revoltado comigo, o povo tá achando que ele era virgem, não gente pelo amor de deus, não era isso, quando eu falo que era a primeira mulher, é que ele nunca tinha namorado sério, casou, pelo amor de deus, o homem tá bravo", contou que ele estava descontente com a repercussão.

"Não, as pessoas que tiraram do contexto que eu falei, eu não falei que você era virgem só falei que era sua primeira namorada e mulher, mas ele teve outras namoradas ele namorou uma miss, que por sinal é muito linda, ele tinha um affair com uma moça, o dobro da idade dele, que eu fiquei até assustada né, que eu acho que ele não contou a verdadeira idade pra ela, se não me engano tinha quase uns 50 anos e aí teve outras meninas também, tanto é que, quando comecei a ficar com o Lucas ele me mostrava que as meninas mandavam mensagem", explicou que não foi a única da vida dele.

E continuou: "Ainda não aprendi que nessa internet sensacionalista que agente vive que a gente tem que falar as coisas e explicar, que vento hein, olha gente o homem tá bravo... ah eu falo mesmo da vida, de tudo, não tenho medo de esconder nada, se tá bom, tá bom, se tá ruim, tá ruim, eu sou um livro aberto, só que as pessoas tiram do contexto, ai eu vejo as pessoas falarem tanto de preconceito, de respeito ao próximo, nossa uns comentários muito preconceituosos...".

Por fim, Jojo Todynho falou que seu casamento ficou abalado após o acontecimento. "Tava em crise não, mas agora arrumei uma crise no meu casamento, caral** vocês são fod**, as pessoas tiram do contexto as coisas que eu falo pra dar polêmica, Lucas falou que até o final dessa temporada ou ele enfarta, ou ele vai embora, socorro meu deus", declarou.

Lucas Souza anuncia fim de seu casamento com Jojo Todynho

Na tarde deste sábado, 8, Lucas Souza anunciou o fim de seu casamento com Jojo Todynho. A cantora assumiu o romance publicamente em novembro do ano passado, e eles oficializaram a união em janeiro deste ano.

Em seu perfil no Instagram, o militar compartilhou uma foto do dia em que ele e Jojo se casaram e falou sobre o término. Ele confessou que está passando pela fase mais difícil da sua vida, e pediu para que os seguidores respeitem esse momento.

