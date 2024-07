Antes de traição ser exposta, Yuri Lima se declarou para Iza na TV: "Sortudo"

O jogador de futebol Yuri Lima surpreendeu a então namorada, a cantora Iza, com uma declaração de amor no programa 'Encontro', da TV Globo

A cantora Iza pegou os fãs de surpresa na noite desta quarta-feira, 10, ao anunciar o fim do seu namoro com o jogador Yuri Lima, com quem espera uma filha, que se chamará Nala. Ela compartilhou um vídeo no feed do Instagram revelando que foi traída pelo atleta.

A revelação da traição chocou os internautas, já que no mês passado, Yuri se declarou para Iza durante uma participação dela no programa 'Encontro', da TV Globo. "Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu sou cada vez mais apaixonado", disse o jogador do Mirassol na ocasião.

Depois que ouviu a declaração do então namorado, a cantora retribuiu o carinho. "Também te amo, meu amor. Que horas você gravou esse vídeo? Me pegou aqui. Viramos três. Eu me sinto muito abençoada por poder dividir a minha vida com ele, por saber que ele é um cara incrível. Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível", falou ela.

Confira:

Isso foi há 15 dias. Iza recebeu uma homenagem do jogador em rede nacional no programa Encontro. Tem cabimento uma merda dessas?



pic.twitter.com/ghjaI2ABMo — Dantas (@Dantinhas) July 10, 2024

