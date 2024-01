Antes de morrer, João Carreiro confessou arrependimento na carreira: “Nem canto mais”

Antes de partir, sertanejo João Carreiro revelou arrependimento da música mais famosa de sua carreira com Capataz; entenda

Na noite desta quinta-feira, 3, o mundo do sertanejo foi abalado com a notícia da morte do cantor João Carreiro, de 41 anos. Segundo sua esposa, Francine Caroline, o artista faleceu após passar por uma cirurgia cardíaca. Antes de partir, a ex-dupla de Capataz revelou um profundo arrependimento em relação à sua canção mais famosa.

O cantor, considerado um dos maiores nomes do gênero, alcançou grande sucesso com a polêmica canção 'Bruto, Rústico e Sistemático', inclusive integrando trilhas sonoras de novelas como 'Paraíso', na Globo. No entanto, a letra dessa música aborda o preconceito relacionado a diferentes orientações sexuais e estilos de vida.

“Sistema que fui criado/ Ver dois homem abraçado pra mim era confusão/ Mulher com mulher beijando/ Dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção”, diz um trecho da canção, que se tornou um dos maiores arrependimentos de Carreiro, que inclusive, deixou de cantar o verso em questão durante suas apresentações.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, João confessou um de seus maiores arrependimentos na carreira: "Tudo na vida acho que a gente tem que refletir e se colocar no lugar do outro. Se fosse hoje em dia eu não faria essa moda”, ele revelou que não lançaria a canção atualmente: “Quando eu fiz, era molecão de 19 para 20 anos, com a cabecinha bem verde”, disse.

“Eu não me coloquei no lugar dos homossexuais. Pensei só no povo caipira, só no velhão vendo essa modernidade hoje em dia, e não me coloquei do outro lado. A minha intenção não era ofender. Esse último verso eu nem canto mais, em respeito e como forma de arrependimento”, lamentou o cantor sertanejo, que lançou a canção há mais de uma década.

Vale mencionar que a canção foi um dos grandes sucessos da dupla, que chegou ao fim em seu auge em 2014. Na época, muitos boatos circularam sobre os motivos que obrigaram os artistas a encerrarem os trabalhos em conjunto, decisão que aconteceu justamente após o hit ‘Rústico, Bruto e Sistemático’ gerar polêmica.

O que aconteceu com João Carreiro?

A morte de João Carreiro aconteceu nesta quarta-feira, 3, após uma cirurgia para corrigir um problema no coração. A operação foi bem sucedida, mas complicações fatais apareceram nas horas seguintes. Antes do procedimento, o cantor sertanejo chegou a usar as redes sociais para detalhar a preparação e brincar com a família.

"Se eu empacotar eu não quero saber dessa roupinha que não, hein? Não combinou muito comigo isso aqui, não. É de florzinha", diz, aos risos, falando com a esposa. Depois, mais sério, completa: "Eu vou passar por um procedimento médico, fazer uma cirurgia no coração. Vou ficar uns dias fora da internet”, diz João em seu último vídeo.